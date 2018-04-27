Сделать отправку уведомлений о поступивших заказах не email [modx]

Привет.

В админке реализован раздел, где можно видеть новые заявки, однако по ним не приходят уведомления на email, а админку все время держать открытой не будешь.

Необходимо реализовать для всех форм и заказов отправку заявки на email. Отправка сообщения должна вестись через учетку почтового ящика, по смтп. В админку необходимо вывести где задавать для этого настройки.