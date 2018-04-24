Спарсить на WP 3 3 категории товаров

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка124 просмотра
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есть готовая карточка товаров, нужно туда из сайта донора спарсить товары. Стоит модуль woocommerce

6 лет назад
dima_yatsenko92
Дмитрий 
31 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
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