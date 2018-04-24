Сайт на WP после переноса не работает

Веб-программированиеЗавершен4 заявки153 просмотра
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Сайт ogyn.ru не работает после переноса на новый хостинг.

Ранее он был с SSL, сейчас браузер постоянно обращается по адресу https://ogyn.ru. Мы пока не хотим устанавливать SSL, и просто хотелось бы, чтобы сайт загружался по адресу обычному http://ogyn.ru.

Прошу сделать сайт рабочим. Сроки - сегодня хотя бы посмотреть и понять, в чем причина. Оплата - Сбер, Webmoney в рублях.

6 лет назад
mukhacheff
Андрей 
39 летКипр
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
d1mapetrenko
Дмитрий 
28 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$5
1 день
После переноса на новый хостинг сайт не работал. Дмитрий исправил. Рекомендую!
Спасибо Андрею за проект, был рад сотрудничеству. Рекомендую!