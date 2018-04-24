Сайт на WP после переноса не работает

Сайт ogyn.ru не работает после переноса на новый хостинг.

Ранее он был с SSL, сейчас браузер постоянно обращается по адресу https://ogyn.ru. Мы пока не хотим устанавливать SSL, и просто хотелось бы, чтобы сайт загружался по адресу обычному http://ogyn.ru.

Прошу сделать сайт рабочим. Сроки - сегодня хотя бы посмотреть и понять, в чем причина. Оплата - Сбер, Webmoney в рублях.