Необходимо произвести выгрузку марок японских автомобилей

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Выгрузить каталог марок японских автомобилей с сайта с определенными критериями в excel  или My sql

6 лет назад
kat_saulyak
Сауляк 
30 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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