Разработка интернет магазина с api

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок145 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется разработка интернет магазина с использованием api с другого сайта для импорта и обновления товаров.  

API api2.autotrade.su/ 

Дизайн адаптивный. Основной функционал любого интернет магазина , без подключения платёжных систем

6 лет назад
arturbaukin
Баукин 
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
4 отзыва
  • Похожие заказы

  • Удаление логотипа с сайта

    Подскажите как правильно удалить логотип с сайта без перезагрузки страницы в ручную, как сделано вот тут  http://volganin.net/user/edit_akk.php ? Прописал вот так  [code]﻿Удалить логотип [/code]Сам ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Добавит оплату на сайт

    Здравствуйте ! Я раньше покупал телеграмм бота для автопродаж товаров там оплата киви сейчас. Мне же нужно добавить ещё одну оплату это векскод и возможно ещё изипей .

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Специалист по работе с WordPress и Optimize Press

    Используя платформу WordPress и плагин OptimizePress создать лендинг. Что должно быть на лендинге: в заданное время должно автоматически воспроизводиться видео с платформы ютьюб. По окончанию данного видео снизу должна появляться кнопка «купить» с переходом на наш ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание калькулятора в Excel

    в excel сваяли такой макрос: по функционалу был чтобы подобен https://web2.0calc.com/ - включая распознавание запятых и точек как разделителей десятичных автоматом, вводишь - оно корректируется, заменяются запятые на точки или наоборот (поменять несложно),

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Конвертер прайса CSV или XLS в HTML.

    Необходимо на сайте реализовать конвертер прайса CSV или XLS в HTML. Что то типа http://bl.ocks.org/ndarville/7075823 Мы заливаем обновленный прайс - он выводится в HTML. Если есть готовый модуль - будет лучше. Сайт - ОкСторе 2.3.

    HTML
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Редактирование сайта на шаблоне wordpress

    Требуется настройка сайта на шаблоне wordpress. Шаблон официальный, установлен на сервер. Шаблон https://ld-wp.template-help.com/wordpress_65343_v1/ Список работ: 1) настройка меню 2) настройка шаблонов страниц 3) частичное заполнение текстами Работа только с юридическими лицами. Оплата по безналу.

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать веб интерфейс БД

    Нужно сделать полную копию https://tdfreedom.ru/index.php  (доступы, в личку скину). Файл хранится в xls, возможность добавлялять компании/машины и пр.информацию напрямую в экселе.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Проверка работоспособности сайта на территории Казахстана

    [table]Добрый день.  Меня зовут Ольга, я представляю букмекерскую контору.  На данный момент мы готовимся к запуску проекта в Казахстане, именно поэтому мы ищем фрилансера, который сможет консультировать нас по всем возникшим вопросам, связанным с деятельностью букмекерских контор ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Парсер компаний с 3 сайтов

    $30

    Надо написать скрипт СБОРА БАЗЫ ФИРМ. При сборе должна быть возможность выбрать регион сбора (Удмуртия) Возможность выбора категории желательна (но не обязательна). Задачи: - заносим найденное в текущую базу эксель - при этом проверяем по ФИО руководителя (полное соответствие), наличию ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад