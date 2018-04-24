Разработка интернет магазина с api

Подскажите как правильно удалить логотип с сайта без перезагрузки страницы в ручную, как сделано вот тут http://volganin.net/user/edit_akk.php ? Прописал вот так [code]Удалить логотип [/code]Сам ...
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Требуется разработка интернет магазина с использованием api с другого сайта для импорта и обновления товаров.
Дизайн адаптивный. Основной функционал любого интернет магазина , без подключения платёжных систем
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