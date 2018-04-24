Конвертер прайса CSV или XLS в HTML.

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки109 просмотров
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Необходимо на сайте реализовать конвертер прайса CSV или XLS в HTML.

Что то типа http://bl.ocks.org/ndarville/7075823

Мы заливаем обновленный прайс - он выводится в HTML.

Если есть готовый модуль - будет лучше.

Сайт - ОкСторе 2.3.

HTML
6 лет назад
oantokhin
Олег 
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 дней назад
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