Редактирование сайта на шаблоне wordpress

Подскажите как правильно удалить логотип с сайта без перезагрузки страницы в ручную, как сделано вот тут http://volganin.net/user/edit_akk.php ? Прописал вот так [code]Удалить логотип [/code]Сам ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется настройка сайта на шаблоне wordpress.
Шаблон официальный, установлен на сервер.
Шаблон https://ld-wp.template-help.com/wordpress_65343_v1/
Список работ:
1) настройка меню
2) настройка шаблонов страниц
3) частичное заполнение текстами
Работа только с юридическими лицами. Оплата по безналу.
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