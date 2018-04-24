Скрипт продаж для веб студии

Cайт на RoR. Нужно быстро запустить сайт, а также запустить некоторые отключённые на нём сервисы. Сделать счётчик по оригинальным заходам посетителей. http://prntscr.com/j9fi1b Оплата поэтапно либо в конце
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен скрипт холодного звонка для продажи услуг веб-студии... Полностью с учетом прохода секретаря и обработки возражений.
Работать по скрипту будут в первую очередь операторы КЦ потом уже менеджеры.
Менеджер будет обзванивать потенциальных клиентов, поэтому нужен универсальный "закрывающий на продажи" скрипт. Цены студии на уровне средних по городу. ЛПР до назначения встречи должен знать примерную стоимость работ. Плюсы мы делаем сайты на Битрикс оптимизированные под поисковое продвижение (подбираем семантическое ядро и у нас чистый html код со всеми рекомендациями поисковиков), продвижение выполняем комплексное, знакомы со всеми видами продвижения от соц сетей до контекстной рекламы
Услуги, которые предоставляет веб-студия:
1. Разработка сайта (сайт компании, интернет магазин, сайт-каталог и тд)
2. Продвижение сайта в поисковых систем SEO продвижение сайта в поисковых системах/ также seo-оптимизация внутреннего кода сайта
3. Настройка контекстной рекламы
4. Синхронизация сайта с 1-С
5. Разработка модулей на Битрикс
6. Доработки на сайте
7. Доработки по 1-С
8. Внедрение CRM Битрикс 24
9. Доработки по CRM Битрикс 24
скрипт должен быть конверсионным
в комментариях пишите как будет выполнен скрипт холодного звонка
время и цену
Оплата поэтапно либо в конце
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