Редактирование меню, структуры и наполнение сайта Word Press

Приветствую :)

Необходимо отредактировать тему Word Press для сайта ресторана с функцией интернет магазина есть заказ – доставка еды, резервация столика, шаблон уже установлен на хостинг Jino.ru

namangale.com/

что необходимо сделать :

1) Руссифицировать шаблон – тоесть все меню и контент страниц должны быть на русском, шрифты заменить на те что поддержывают кириллицу

2) наполнить текстовым и графическим контентом , все материалы будут предоставлены

3) изменить меню , тоесть в меню будет гораздо меньше разделов чем сейчас на текущем демо контенте , структура будет предоставлена

4) интернет модуль временно отключить, на первых этапах нужно заполнить только каталог меню не более 100 блюд и содержание о нас и контакты , некоторые ссылки на скачку пдф, функции интернет магазина планируем активировать в будущем , расчитываем на долгосрочное сотрудничество

* – ищем человека на долгосрочное сотрудничество и или проектное, условия будем обсуждать индивидуально, не посредники , работа напрямую с менеджментом ресторана , оплата возможна как на ставку, так и по проектно на разумных для обоих сторон условиях,

ищем ответственного и добросовестного исполнителя

пожалуйста пишите свои предложения по стоимости работ ... , условиям и срокам, жду ответов, Спасибо)