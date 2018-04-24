Редактирование меню, структуры и наполнение сайта Word Press

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки115 просмотров
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Приветствую :) 

Необходимо отредактировать тему Word Press для сайта ресторана с функцией интернет магазина есть заказ – доставка еды, резервация столика, шаблон уже установлен на хостинг Jino.ru 

namangale.com/ 

что необходимо сделать : 

1) Руссифицировать шаблон – тоесть все меню и контент страниц должны быть на русском, шрифты заменить на те что поддержывают кириллицу 

2) наполнить текстовым и графическим контентом , все материалы будут предоставлены  

3) изменить меню , тоесть в меню будет гораздо меньше разделов чем сейчас на текущем демо контенте , структура будет предоставлена 

4) интернет модуль временно отключить, на первых этапах нужно заполнить  только каталог меню не более 100 блюд и содержание о нас и контакты , некоторые ссылки на скачку пдф, функции интернет магазина планируем активировать в будущем , расчитываем на долгосрочное сотрудничество  

* – ищем человека на долгосрочное сотрудничество и  или проектное, условия будем обсуждать индивидуально, не посредники , работа напрямую с менеджментом ресторана , оплата возможна как на ставку, так и по проектно на разумных для обоих сторон условиях, 

ищем ответственного и добросовестного исполнителя  

пожалуйста  пишите свои предложения по стоимости работ ...  , условиям и срокам, жду ответов, Спасибо)

6 лет назад
scherbinamanager
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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