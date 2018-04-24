Отпарсить простой каталог компаний

Результат нужен в таком виде (excel)

goo.gl/bFuQ7S

учтите что phone, www, email – дожны быть гармонизированы и валидны, город должен быть указан везде, регион – по наличию.

пишите в ответ на проект, укажите как давно парсите и есть ли инструменты для более сложных задач (типа сбора и обработки картинок на своем хосте, чтобы получить их в виде БД).