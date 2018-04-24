Отпарсить простой каталог компаний

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$10
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки139 просмотров
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Результат нужен в таком виде (excel) 

goo.gl/bFuQ7S 

учтите что phone, www, email – дожны быть гармонизированы и валидны, город должен быть указан везде, регион – по наличию. 

пишите в ответ на проект, укажите как давно парсите и есть ли инструменты для более сложных задач (типа сбора и обработки картинок на своем хосте, чтобы получить их в виде БД).

6 лет назад
advector
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад
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