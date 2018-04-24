Подключить онлайн-оплату Тинькофф

Сайт phonetranslationmarume.com

1. В форме внизу выберите две даты и нажмите calculate

2. Справа будет выдан расчет стоимости и нажмите request service

3. Попадаем на стараницу чекаута, где клиент заполняет несколько полей со своими данными и нажимает справа confirm payment вот после нажатия на эту кнопку задача передать данные в Тинькофф

Возможный вариант реализации встроить скрытую форму которая будет перенаправлять на Тинькофф с нужными параметрами. Или другой вариант, если видите что-то более простое.

Сроки, деньги?

Без предоплат, оплата поэтапно или по факту

Оставляйте скайп