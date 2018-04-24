Подключить онлайн-оплату Тинькофф

Нужно расширить возможности модуля обмена товарами из 1С на сайт.Сайт на "ImageCMS 4.12.1 Premium" установлен стандартный модуль "Интеграция с 1С." 1. Доработать обработку записи выгружаемых цен на сайт. 2. При выгрузки нескольких типов цен на на один ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт phonetranslationmarume.com
1. В форме внизу выберите две даты и нажмите calculate
2. Справа будет выдан расчет стоимости и нажмите request service
3. Попадаем на стараницу чекаута, где клиент заполняет несколько полей со своими данными и нажимает справа confirm payment вот после нажатия на эту кнопку задача передать данные в Тинькофф
Возможный вариант реализации встроить скрытую форму которая будет перенаправлять на Тинькофф с нужными параметрами. Или другой вариант, если видите что-то более простое.
Сроки, деньги?
Без предоплат, оплата поэтапно или по факту
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