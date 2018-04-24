Доработка модуля выгрузки цен с 1С на базе ImageCMS

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Нужно расширить возможности модуля обмена товарами из 1С на сайт.Сайт на "ImageCMS 4.12.1 Premium" установлен стандартный модуль "Интеграция с 1С."

1. Доработать обработку записи выгружаемых цен на сайт.

2. При выгрузки нескольких типов цен на на один товар, записывать их значения в раздел "Типы цен".

Данное расширение, необходимо для реализации возможности определенным типам (группам) пользователей видеть свои цены на товар.

Примечание: прикреплены образцы выгружаемых файлов с 1С для обработки и сам модуль импорта с 1С.

6 лет назад
stein-borovets
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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