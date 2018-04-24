Соединить базу товара (офис, склад) с веб магазином

Необходимо соединить:

Базу данных (это товар на складе в наличии),

которая в программе lexware (shop.lexware.de/lexware-w...

со страничкой магазином,

которая написана на платформе www.plentymarkets.eu (developers.plentymarkets....).

Цель:

При покупке товара (или даже если клиент его ещё пока только положил в закупочную корзину) он автоматически списывается со склада и это сразу отображается в выше указанной программе lexware;

При отказе от покупки (передумал и опустошил корзинку закупок) товар соответственно виртуально "возвращается" обратно на склад и это одновременно отражается в программе, этим самым давая всегда единовременно актуальное и правильное наличие товара всем покупателям.