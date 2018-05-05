Webtelegram

Есть макеты .psd сайта https://yadi.sk/d/MflARUeM3Uffa8 отрисованные в точности с функционалом сайта https://gardenka.ru/ Присутствует весь абсолютно функционал даже дописывать ничего не нужнонеобходимо, просто вставить дизайн в уже существующую верстку. копия двига laravel 5.2 этого сайта есть. Оплата поэтапно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт - вебверсия телеграмма. Нужно его обновить до последней версии, скопировать изменения с другого сайта, разместить рекламные блоки adsense и внести небольшие правки из текущей версии сайта.
- Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
Результат нужен в таком виде (excel) [url=https://goo.gl/bFuQ7S]goo.gl/bFuQ7S[/url] учтите что phone, www, email – дожны быть гармонизированы и валидны, город должен быть указан везде, регион – по наличию. пишите в ответ на проект, укажите как давно парсите и есть ...Закрыт6 лет назад
Сайт phonetranslationmarume.com 1. В форме внизу выберите две даты и нажмите calculate 2. Справа будет выдан расчет стоимости и нажмите request service 3. Попадаем на стараницу чекаута, где клиент заполняет несколько полей со своими данными и нажимает справа ...Закрыт6 лет назад
Нужно расширить возможности модуля обмена товарами из 1С на сайт.Сайт на "ImageCMS 4.12.1 Premium" установлен стандартный модуль "Интеграция с 1С." 1. Доработать обработку записи выгружаемых цен на сайт. 2. При выгрузки нескольких типов цен на на один ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
- $75
Интегрировать приложение "мои звонки" в CRM- систему INTRUM. Все необходимые данные для интеграции предоставим.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать на сайте онлайн диагностику проблем холодильника Пример такой диагностики [url=http://master-na-dom.spb.ru/remont-holodilnikov-na-domu-nedorogo-v-spb.php]http://master-na-dom.spb.ru/remont-holodilnikov-na-domu-nedorogo-v-spb.php[/url] Наша диагностика имеет больше вопросов и ответов, чем эта.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $50
Есть: 1. Развёрнутый битрикс со стандартным шаблоном (http://cm.snkt2.ru/) 2. Дизайн в PSD и отдельно изображения (логотип, иконки и т.д.) Задача: Подправить стандартный шаблон по требуемый внешний вид (цвета, шрифты, расположение элементов). Очень важен срок выполнения (до 27.04 пятница)Закрыт6 лет назад
Нужно установить шаблон для интернет магазина продающего сумки.Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $2
Вот что выдает в консоли при отправке формы в базу. Ошибка: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть сайт на битрикс с некоторым форм захвата не всегда приходят заявки (всего на сайте 5 страниц, на каждой по форме захвата). Необходимо оперативно проверить все формы на сайте – разобраться в чем дело и сделать ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад