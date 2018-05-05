Webtelegram

Веб-программированиеЗавершен1 заявка170 просмотров
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Есть сайт - вебверсия телеграмма. Нужно его обновить до последней версии, скопировать изменения с другого сайта, разместить рекламные блоки adsense и внести небольшие правки из текущей версии сайта.

6 лет назад
Attacking
38 летМексика
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
cocacard
Денис 
27 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
20 отзывов(-1)
6 лет назад
$150
10 дней
Все отлично, рекомендую человека. Отличный подход и качественно выполненная работа.
Ответственный заказчик. Быстро провел проверку и сделал оплату. Рекомендую!