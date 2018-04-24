Необходимо сделать адаптивное меню на opencart 2

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки180 просмотров
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Есть сайт otigolki.ru меню каталога продукции joxi.ru/12MD6o1uMabgem (смотрим на планшете и телефоне) его необходимо привести к виду как на сайте djuliya.ru/ joxi.ru/gmvqWNRILOb01r формат открытия категорий и подкатегорий, цветовую гамму как на отиголках, сразу скажу что шаблоны у сайтов одинкаковые, просто при правках было потеряно. 

Пишите по существу и обязательно только те кто имеет опыт работы с opencart 2!

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OpenCart
6 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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