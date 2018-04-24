Необходимо сделать адаптивное меню на opencart 2

Есть сайт otigolki.ru меню каталога продукции joxi.ru/12MD6o1uMabgem (смотрим на планшете и телефоне) его необходимо привести к виду как на сайте djuliya.ru/ joxi.ru/gmvqWNRILOb01r формат открытия категорий и подкатегорий, цветовую гамму как на отиголках, сразу скажу что шаблоны у сайтов одинкаковые, просто при правках было потеряно.

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