Парсер компаний с 3 сайтов

$30
Веб-программированиеЗакрытнет заявок142 просмотра
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Надо написать скрипт СБОРА БАЗЫ ФИРМ.

При сборе должна быть возможность выбрать регион сбора (Удмуртия)

Возможность выбора категории желательна (но не обязательна).

Задачи:

- заносим найденное в текущую базу эксель

- при этом проверяем по ФИО руководителя (полное соответствие), наличию названия в базе и e-mail в базе - если совпадений не найдено - то добавляем в базу эту фирму новой строкой

- колонки - название,  фамилия, имя отчество, должность, телефон, сайт, адрес почтовый, электронная почта

- собираем только если есть электронная почта 

- парсим сайты izhevsk.spravka.city udm.4geo.ru iprom.ru (в последнем сайта ФИО присутствует, ничего на стороннем сайте искать не надо)

- руководителя дополнительно ищем на одном из сайтов (по названию организации): sbis.ru или list-org.com или  rusprofile.ru

Жду сроки и контакт для оперативной связи в комментарии.

6 лет назад
titana
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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