Парсер компаний с 3 сайтов

Надо написать скрипт СБОРА БАЗЫ ФИРМ.

При сборе должна быть возможность выбрать регион сбора (Удмуртия)

Возможность выбора категории желательна (но не обязательна).

Задачи:

- заносим найденное в текущую базу эксель

- при этом проверяем по ФИО руководителя (полное соответствие), наличию названия в базе и e-mail в базе - если совпадений не найдено - то добавляем в базу эту фирму новой строкой

- колонки - название, фамилия, имя отчество, должность, телефон, сайт, адрес почтовый, электронная почта

- собираем только если есть электронная почта

- парсим сайты izhevsk.spravka.city udm.4geo.ru iprom.ru (в последнем сайта ФИО присутствует, ничего на стороннем сайте искать не надо)

- руководителя дополнительно ищем на одном из сайтов (по названию организации): sbis.ru или list-org.com или rusprofile.ru

Жду сроки и контакт для оперативной связи в комментарии.