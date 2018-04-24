Специалист по работе с WordPress и Optimize Press

Используя платформу WordPress и плагин OptimizePress создать лендинг.

Что должно быть на лендинге: в заданное время должно автоматически воспроизводиться видео с платформы ютьюб. По окончанию данного видео снизу должна появляться кнопка «купить» с переходом на наш продающий лендинг (он уже готов). Также должна быть форма «задать вопрос» фейковый чат. Перед тем как попасть на лендинг с видео человек должен заполнить свои контакты: имя, почту, номер телефона. (Это отдельная страница, с переадресацией на страницу видео).

Данную систему будем использовать для автовебинара.

Что от нас требуется? Нужно ли покупать плагин OptimizePress? И тариф на WordPress?