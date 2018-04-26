Создание шаблонной страницы на сайт на битриксе

Имеется работающий сайт на битриксе, на котором есть блок выбора города. Блок реализован криво. Необходимо вместо кучи городов на выходе получить список из 8ми страниц с названием федеральных округов РФ.

По сути необходимо создать одну шаблонную страницу, на которой расположены данные о региональном менеджере (фото, фио, телефон, еще пара полей) + информация о партнерах в ФО.

Естественно динамические данные шаблонной страницы необходимо вывести в отдельные блоки и поля для заполнения контент менеджером.

После отклика пришлю доступ к версии сайта для разработки, смотрите изнутри, оцениваете стоимость, согласовываем - делаем. Оплата как на карту так и по счету если ИП.

Задача простая поэтому рассматриваю и исполнителей без десятка сайтов в портфолио. Но без подтверждения опыта речи о предоплате идти не будет.