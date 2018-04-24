WordPress доработки плагина

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка125 просмотров
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Необходимо доработать плагин в WP.  

ТЗ по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1J3kYsd1hj5ckAK3m78y2cI02jwPU_9PYVZ4he1QPmg8/edit

WordPress
6 лет назад
arturbaukin
Баукин 
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
4 отзыва