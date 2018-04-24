Wordpress доработки

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок133 просмотра
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Нужно доработать готовый  WP шаблон  .  Доработки будут в течении 2-3 месяцев и нужен человек который не пропадает на неделю и доступен в течении суток в скайпе и хочет работать .

WordPress
6 лет назад
zaymund
40 летПольша
14 лет в сервисе
Был
месяц назад