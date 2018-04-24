Wordpress доработки

в разделе dapubg.com/#store, нужно что бы бот постоянно обновлял страницу, и что как только в этот раздел попадал определенный текст/картинка что бы он кликал на этот текст/картинку, и нажимал кнопку купить, все довольно просто если описать порядок действий ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно доработать готовый WP шаблон . Доработки будут в течении 2-3 месяцев и нужен человек который не пропадает на неделю и доступен в течении суток в скайпе и хочет работать .
- Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо доработать плагин в WP. ТЗ по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1J3kYsd1hj5ckAK3m78y2cI02jwPU_9PYVZ4he1QPmg8/editЗакрыт6 лет назад
- $80
Нам нужен php скрипт, который будет запускаться по крону раз в сутки и производить обход папок с xml файлами(примеры файлов в приложении)[list][*]eBazar[*]Happy Gifts[*]Oasis[*]XINDAO[*]Проект 111[/list]После обхода, в интернет-магазине должна обновиться информация по остаткам товаров в соответствии ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Выгрузить каталог марок японских автомобилей с сайта с определенными критериями в excel или My sqlВеб-программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад
Имеется работающий сайт на битриксе, на котором есть блок выбора города. Блок реализован криво. Необходимо вместо кучи городов на выходе получить список из 8ми страниц с названием федеральных округов РФ. По сути необходимо создать одну ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется разработка интернет магазина с использованием api с другого сайта для импорта и обновления товаров. API api2.autotrade.su/ Дизайн адаптивный. Основной функционал любого интернет магазина , без подключения платёжных системВеб-программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте ! Я раньше покупал телеграмм бота для автопродаж товаров там оплата киви сейчас. Мне же нужно добавить ещё одну оплату это векскод и возможно ещё изипей .Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Используя платформу WordPress и плагин OptimizePress создать лендинг. Что должно быть на лендинге: в заданное время должно автоматически воспроизводиться видео с платформы ютьюб. По окончанию данного видео снизу должна появляться кнопка «купить» с переходом на наш ...Закрыт6 лет назад
в excel сваяли такой макрос: по функционалу был чтобы подобен https://web2.0calc.com/ - включая распознавание запятых и точек как разделителей десятичных автоматом, вводишь - оно корректируется, заменяются запятые на точки или наоборот (поменять несложно),Закрыт6 лет назад
Исправить ошибки на сайте по W3 валидатору. Сайт на Joomla. Страницы 110 Цену предалагайте сами. Без предоплат, оплата поэтапно или по факту Оставляйте скайпВеб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад