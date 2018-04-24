Доработка плагина для WordPress

Работа для студента который хочет в свободное время покачаться в разработке на PHP и познать основы разработки плагинов для WordPress(WP) + хорошо заработать на этом. Плагин закончен на 50%. Требуется помощь в его доработке.

Описание проекта

Разрабатывается плагин для информационных сайтов.

Суть плагина, снимать поисковую выдачу через Yandex.XML и другие АПИ.

Сохранять историю поисковой выдаче в базе данных.

Выводить детальную статистику по сайту, что-бы пользователь понимал, какие ключевые запросы по статьям просели в выдаче, или какие статьи требуют доработки. По каким статьям вообще нет трафика, а какие оказались в ТОПе.

Требования

Основы PHP, HTML, CSS, JS, JQ - обязательно,

Так же желательно уметь подключать плагины и сторонние библиотеки, иметь представление о GitHub и WordPress.

Оплата

Цена обговариватеся индивидуально, будет учитываться ваш опыт и ваш вклад в проект, но скажу, что доход будет приличный, особенно если вы студент. Оплата будет по факту продажи плагина.