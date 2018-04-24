Нужна оптимизация сайта CMS WordPress

Веб-программированиеЗакрыт12 заявок176 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть 3 абсолютно одинаковых сайта на лицензионном шаблоне Barcelona

очень медленно загружаются, нужна оптимизация сайты www_kzenergy_kz    www_academzdrav_kz   www_vira_kz

пишите цены и сроки

WordPress
6 лет назад
Evangeel
Евгений 
30 летКазахстан
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
26 отзывов(-2)