Автоматическое добавление объявлений с других сайтов

Веб-программированиеЗавершен6 заявок191 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно, чтобы свежие объявления добавлялись на сайт kuplyu-v-kaliningrade.ru автоматически с других региональных досок объявлений, с картинками. Каждый день. В большом количестве. 

6 лет назад
eshop39
Андрей 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
час назад
6 лет назад
$240
7 дней
Все сделано в срок. Работой доволен.
Все хорошо, сотрудничеством доволен. Исключительно положительные эмоции от работы.