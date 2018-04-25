Требуется верстальщик, работающий на AdobeMuse.

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки140 просмотров
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Сайт отрисован в Photoshop с полной разбивкой по слоям. Ссылка на скриншоты https://marvelapp.com/52bef4d/screen/41410536

Требуется создать ПК и мобильную версию данного сайта на Adobe Muse. 

6 лет назад
arturbaukin
Баукин 
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
4 отзыва