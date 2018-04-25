Создание плагина Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки140 просмотров
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Необходимо создать плагин поиска по товарам woocommerce.  

В поиске необходимо следующие поля: поиск по названию, по цене (price range) и по дате проводимого мероприятия (да, к woocommerce подключено система и продукты выводятся как мероприятия с датами).  

Вывод поля поиска на странице с использованием шорткода.

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WordPress
6 лет назад
MRXIK
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад