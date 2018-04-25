Калькулятор полифазного сна

Веб-программированиеЗавершен4 заявки467 просмотров
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Требуется сделать калькулятор полифазного сна. Исходных данных у меня нет, только пример на сайте

Пример:  - https://vremiasna.ru/biphasic-calculator

Калькулятор должен работать так же как на указанном сайте. Верстка должна быть та же самая

6 лет назад
wolfmod
Иван 
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
d1mapetrenko
Дмитрий 
28 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$12
1 день
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