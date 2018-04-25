Проект по накрутке лайков

Привет, у меня есть готовый скрипт сервиса по накрутке лайков в вк сейчас он установлен на хостинг, мне нужно его перенести на сервер(где, как, какой сервер арендовать тоже нужно найти) + вмонтировать в имеющийся скрипт 2 дополнительных инструмента + доработать скрипт, подпелить(убрать ненужные функции, сделать защиту от дос атак, проверить возможные баги и пр.)

Это не единоразово выполнение задания, в дальнейшем хотелось чтобы именно человек, который проработал все эти моменты обслуживал сервис, так как проект не одного дня и нуждается в постоянном внимании со стороны кодера и сис.админа, возьмешься? Ну или примерно можешь проконсультировать, сколько стоит выполнение такой работы?