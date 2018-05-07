Создать страницу для приема платежей (интернет-экваринг)

Нужно создать страницу для приема платежей в гривне на сайте.

Товар только один - это книга "Завтрак юриста". Цена 300 грн.

Структура и необходимые поля - на рисунке в аттаче.

Агрегатор - желательно Liqpay.ua, но это не принципиально - предлагайте свой.

По функционалу:

1. Клиент заполняет контактные формы. Если заполнены корректно - данные как-то фиксируются (возможно отсылаются мне на е-мейл) и открывается форма для приема платежа. При успешном платеже открывается страница типа "Спасибо! Ваш заказ принят."

2. Я должен однозначно идентифицировать плательщика и привязать его к конкретной форме. Чтоб не получилось что заявку заполнили 10 человек а заплатило трое и не понятно кто именно...

Может посоветуете что-нибудь другое. Например оплату в/через Facebook. Готов обсуждать.

Основная задача - клиенту должно быть просто, легко и понятно.