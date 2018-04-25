Расширение функционала и правки внешнего вида сайта на "NetCat"

Веб-программированиеЗакрытнет заявок143 просмотра
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Желаемые доработки описал подробно со скринами в прилагаемом файле.

Проект строго без авансов - переносите сайт к себе, выполняете правки

согласно ТЗ, я их принимаю и оплачиваю, после этого переносите сайт

обратно ко мне на хостинг. Все довольны.

6 лет назад
dmy3
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 дней назад
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