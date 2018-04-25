Не работает отображение карты Яндекс (конструктор Яндекс Карты) в браузере Firefox 55.0.3 на устройстве Mac OC Sierra (подробнее на скринах), возможно еще где то не работает, необходимо протестировать. Сайт на instantcms, пробовал решить проблему разными путями ...
Расширение функционала и правки внешнего вида сайта на "NetCat"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Желаемые доработки описал подробно со скринами в прилагаемом файле.
Проект строго без авансов - переносите сайт к себе, выполняете правки
согласно ТЗ, я их принимаю и оплачиваю, после этого переносите сайт
обратно ко мне на хостинг. Все довольны.
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