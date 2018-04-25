Необходимо создать XML выгрузку

Напишите вначале ответа "GA", чтобы отсеять ботов. Я использую Content Experiment код отсюда: https://developers.google.com/analytics/solutions/experiments-client-side#implement-send Использую его в GTM как custom html. Проблема в том, что у меня в 10 раз меньше экспериментальных сессий, чем обычных. Я так понимаю, что дело ...