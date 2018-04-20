Написать бота в Discord

Здравствуйте.

Буду краток, нужно написать бота для discord канала,ниже распишу примерный функционал,что он должен уметь

Думаю кто сталкивался с Discord - ом поймет что я имею в виду

Бот должен иметь:

1) Собственную валюту,которую можно будет передавать,получать за общение, выигрывать посредством рулетки, и т.д)

2) Иметь собственный магазин, где посредством команды можно будет покупать роли и т.д за счет собственной валюты

3) Иметь систему модерирования (бан,временный мут, удаление капса, удаление других ссылок на discord и т.д)

4) Встроенные игры (рулетка) при игре есть возможность словить временный мут или получить небольшую валюту/роль или же потерять это все

Более подробное описание по ходу работы

Не буду против готового варианта, готов сам предоставить то,что смог найти,а именно готовый код на некоторые функции