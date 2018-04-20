Нужно разработать парсер с функцией фильтра

Перестали работать формы, сайт-страничка html, нужно понять в чем дело и сделать, чтобы работали. 200 руб
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://bazarpnz.ru/transport/avtozapchasti_i_prinadlezhnosti/shiny_i_diski/
Значит для данного сайта, нужно разработать программу фильтр для упрощения поиска позиций.
В нашем случае это шины.
Раздел шины и диски
Функционал фильтра:
черный список номеров(отсеить постоянных перекупов)
поиск в опредлеленном разделе (по диаметру шины, например R16)
поиск по определенному размеру (например 205/55)
уведомлять о подаче нового объявления по почте, в определенных разделах(например R15,16),
с применением черного списка
Вообщем задача отсеить перекупов, по номеру телефона и выйти на собстевенников.
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