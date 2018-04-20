Доработать модуль Коллекции на DLE

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка143 просмотра
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Нужно доработать модуль коллекций для CMS DLE. Модуль представляет из себя дополнительные категории. 

1) Переделать админку модуля под версию движка 12 

2) Криво реализовано добавление / редактирование новостей в коллекции, не ищет новости с кавычками ( ). Нужно сделать как в 

обычных категориях, но не в виде списка, вводим название новости в поле -> 

появляется найденная новость, -> после добавления в коллекцию, добавленная 

новость становится не активной, то есть выбрать повторно её уже нельзя. 

3) Добавить поле Подборка в Редактированиеи Добавлении новости со списком всех подборок. 

4) Не работает пагинация, в настройках выбираем выводить 10 новостей на старице, выводится 10 но нету нумерации ниже. 

5) В самой подборке заголовок и текст выводится в самом низу, нужно перенести по выше. 

6 лет назад
Asken_
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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