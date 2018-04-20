Доработать модуль Коллекции на DLE

Здравствуйте. Буду краток, нужно написать бота для discord канала,ниже распишу примерный функционал,что он должен уметь Думаю кто сталкивался с Discord - ом поймет что я имею в виду Бот должен иметь: 1) Собственную валюту,которую можно будет передавать,получать за общение, ...
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Нужно доработать модуль коллекций для CMS DLE. Модуль представляет из себя дополнительные категории.
1) Переделать админку модуля под версию движка 12
2) Криво реализовано добавление / редактирование новостей в коллекции, не ищет новости с кавычками ( ). Нужно сделать как в
обычных категориях, но не в виде списка, вводим название новости в поле ->
появляется найденная новость, -> после добавления в коллекцию, добавленная
новость становится не активной, то есть выбрать повторно её уже нельзя.
3) Добавить поле Подборка в Редактированиеи Добавлении новости со списком всех подборок.
4) Не работает пагинация, в настройках выбираем выводить 10 новостей на старице, выводится 10 но нету нумерации ниже.
5) В самой подборке заголовок и текст выводится в самом низу, нужно перенести по выше.
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