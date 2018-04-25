Анализ и имитация сетевых запросов android-приложения.

$80
Веб-программированиеЗавершен1 заявка168 просмотров
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Требуется проанализировать сетевые запросы android-приложения Coinoscope https://play.google.com/store/apps/details?id=com.miccron.coinoscope и повторить запрос в приложении на php.

Результат выполнения задания:

1. Тестовое приложение на php. Указываем графический файл, отправляем его на сервер, получаем и выводим результат списком.

2. Описание технологии анализа на случай изменения в запросах со стороны разработчиков.

Android
6 лет назад
mirprofi
43 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
vvbphp
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
6 лет назад
$160
2 дня
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