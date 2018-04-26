Обмен данными с USB устройством через web-браузер

Необходимо написать код для сайта для организации обмена данными со стандартным USB (HID)- устройством. Обмен данными должен происходить

через любой интернет браузер.

О задаче более подробно:

Имеется устройство на микроконтроллере, разработанное нашей компанией.

Устройство в процессе работы накапливает данные с измерителя в своей

памяти. После этого устройство подключается к компьютеру через USB

интерфейс. Далее пользователь должен через интернет зайти на

определенную web-страницу, заполнить анкету на этой странице и нажать

кнопку "Загрузить данные". После нажатия этой кнопки програмный код web -

страницы должен инициировать двухсторонний обмен данными с HID-

устройством под управлением хоста.

После передачи данные должны быть помещены в таблицу (облако, сервер) . По этим данным должен будет

построен график и проведена небольшая статистическая обработка с

выделением максимальных и минимальных значений измеренных величин.

После проведения обработки на электронную почту клиента должно быть выслано

письмо с графиком и результатами статистической обработки.

Все должно происходить в полностью автоматическом режиме, используя ресурсы

браузера, без дополнительной установки сервисных приложений на компьютер

клиента.

Есть в наличие работоспособное устройство.