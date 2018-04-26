Перенести сайт на yii2

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок143 просмотра
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сайт каталог мебели, на yii1 нужно перенести на yii2

цена вопроса и сроки

из функционала только статьи, галлереи

ссылка в личку

6 лет назад
itbuddha
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад