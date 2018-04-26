Сделать софт который шлет бесплатные смс с шлюза на русском языке

$90
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок150 просмотров
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Нужно дергать курлом (curl) смс-сервер (он поднят, доки более-менее имеются).

Нужно сделать  API аналогичные сервису SSMS.SU

Оплата 5000р за данный проект(-ик).

Нужно на PHP+MySQL.

6 лет назад
MediaNSD
Сергей 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
154 отзыва(-7)