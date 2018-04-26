Скрытая скачака из mega.nz через PHP

Цель: Например есть ссылка на файл который находится в файлобменнике мега

https://mega.nz/#!CXQxlTxL!S2qMRKEod5wb20zjx2GXf

Нужно написать скрипт , который при запуске этого скрипта скрытно отправлял запрос на файлобменни и получал ссылку для скачивание. Потом браузер получал ссылку и скачивал автоматически без всяких кнопок и так далее. Т.е для браузера все будет скрытно и только в конце он получит прямую ссылку от файлобменника и начинал скачивание.