Сделать правки на сайте Друпал

Нужно дергать курлом (curl) смс-сервер (он поднят, доки более-менее имеются). Нужно сделать API аналогичные сервису [url=http://ssms.su/api.php]SSMS.SU[/url] Оплата 5000р за данный проект(-ик). Нужно на PHP+MySQL.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день
Сайт ventano.ru
ТЗ прикрепил
Постоплата рублями
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