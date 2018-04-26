Долгая загрузка сайта. Исправить

Необходимо создать модуль для Prestashop (1.6.1.18) с возможностью использования его в дальнейших версиях Prestashop. Модуль выгрузки товарных позиций, атрибутов товарных позиций, количества, наличия и закупочной цены со склада поставщика. Поставщик предоставил документацию по API (во ...
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Найти и устранить причину, не затрагивая функционал сайта.
Сайт открывает через раз, иногда тормозит иногда открывается быстро.
Для демонстрации снял видео, смотрите пример:
https://cloud.mail.ru/public/Hysh/S4mAZP8Pp
Сайт сделан на Opencart. Сборка MaxyStore Version 1.5.4.1
Хостинг Евробайт.
VDS/VPS
Тариф: E-4096
4 CORE CPU
4 ГБ RAM
100 ГБ SSD
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