Написать простое расширение для google chrome

Веб-программированиеЗавершен2 заявки236 просмотров
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Есть сайт на котором стоит задержка 5 сек. от CloudFlare.

Наобходимо чтобы в окошке при нажатии на расширении выводился заголовок из сайта в теге h1

6 лет назад
Frost56ru
Евгений 
49 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 отзывов
Выбранный исполнитель
pavloid21
Павел 
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$10
2 дня
Супер исполнитель, быстро и в сроки все сделал
Хороший заказчик