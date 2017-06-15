Frontend developer
Разработка на ReactJS, Redux.
Есть свое приложение в Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pavloid21.fz
страница генерации запроса на сертификат (beta) http://sarmiac.medportal.saratov.gov.ru/media/cms_page_media/6471/index_1.html
утилита для генерации запроса и заявки на сертификат (Java SE) http://sarmiac.medportal.saratov.gov.ru/media/uploads/admin/2017/06/15/CryptcpGUI.rar
Веду два проекта на ReactJS. Используются API Яндекс Карты, webpack, Router, Axios, nodejs. Видео работы https://vk.com/video36627999_456239061
Gitlab: https://gitlab.com/pavloid21/tss-map.git
второй проект
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
5 лет назад
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
7 лет назад
Cloudflare
Супер исполнитель, быстро и в сроки все сделал
Ответный отзыв
Хороший заказчик