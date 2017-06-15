Frontend developer

Разработка на ReactJS, Redux.

Есть свое приложение в Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pavloid21.fz

страница генерации запроса на сертификат (beta) http://sarmiac.medportal.saratov.gov.ru/media/cms_page_media/6471/index_1.html

утилита для генерации запроса и заявки на сертификат (Java SE) http://sarmiac.medportal.saratov.gov.ru/media/uploads/admin/2017/06/15/CryptcpGUI.rar

Веду два проекта на ReactJS. Используются API Яндекс Карты, webpack, Router, Axios, nodejs. Видео работы https://vk.com/video36627999_456239061

Gitlab: https://gitlab.com/pavloid21/tss-map.git

второй проект

https://gitlab.com/pavloid21/accounts