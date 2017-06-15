pavloid21

Павел pavloid21

 
33 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Frontend developer

Разработка на ReactJS, Redux.

Есть свое приложение в Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pavloid21.fz

страница генерации запроса на сертификат (beta) http://sarmiac.medportal.saratov.gov.ru/media/cms_page_media/6471/index_1.html

утилита для генерации запроса и заявки на сертификат (Java SE) http://sarmiac.medportal.saratov.gov.ru/media/uploads/admin/2017/06/15/CryptcpGUI.rar

Веду два проекта на ReactJS. Используются API Яндекс Карты, webpack, Router, Axios, nodejs. Видео работы https://vk.com/video36627999_456239061

Gitlab: https://gitlab.com/pavloid21/tss-map.git

второй проект

https://gitlab.com/pavloid21/accounts

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

eleven11
34 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
SVG анимация
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Frost56ru
Евгений 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 отзывов
$10
10 баллов
7 лет назад
Написать простое расширение для google chrome
Cloudflare
Супер исполнитель, быстро и в сроки все сделал
Хороший заказчик
Ответный отзыв