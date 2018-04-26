Срочная доработка сервиса

Веб-программированиеЗакрытнет заявок170 просмотров
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Необходимо срочно доработать сервис, дописать некоторый функционал и исправить текущий, провести аудит кода и подготовить проект к запуску. Проект с регистрациями и оплаченные клиентами (они в ожидании). Многое уже готово, но нужно доделать оставшееся. Есть максимум 10 дней на доработку. 

ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1LVKf1-Q9NYQUDBuAotOfqVnuX6VCe4zMLlSFLhENUsQ/edit

Наш программист не смог продолжить работу над проектом: https://tppr.me/JVWF7

6 лет назад
infomonster
Алексей 
47 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва(-1)