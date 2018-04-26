Срочная доработка сервиса

Необходимо срочно доработать сервис, дописать некоторый функционал и исправить текущий, провести аудит кода и подготовить проект к запуску. Проект с регистрациями и оплаченные клиентами (они в ожидании). Многое уже готово, но нужно доделать оставшееся. Есть максимум 10 дней на доработку.

ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1LVKf1-Q9NYQUDBuAotOfqVnuX6VCe4zMLlSFLhENUsQ/edit

Наш программист не смог продолжить работу над проектом: https://tppr.me/JVWF7