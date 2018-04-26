Срочная доработка сервиса

Добрый день имеется сайт http://ddxfitness.ru Нужно поставить на него галерею в нужное место отдельным блоком И загрузить туда фото Сделать возможность добавления фото через админку
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо срочно доработать сервис, дописать некоторый функционал и исправить текущий, провести аудит кода и подготовить проект к запуску. Проект с регистрациями и оплаченные клиентами (они в ожидании). Многое уже готово, но нужно доделать оставшееся. Есть максимум 10 дней на доработку.
ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1LVKf1-Q9NYQUDBuAotOfqVnuX6VCe4zMLlSFLhENUsQ/edit
Наш программист не смог продолжить работу над проектом: https://tppr.me/JVWF7
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Движок - джумла Необходимо добавить 3 значка соц. сетей Линкед ин, Фейсбук и ютуб в футер сайта (со ссылками на профиль) по примеру как на сайте komforta.biz значки белые, при наведении меняют цвет на #94ae23Завершен6 лет назад
Нужно написать скрипт счетчика обратного отсчета для установки на сайт. 1. Счетчик должен быть зациклен на неделю, т.е. чтобы обнулялся в воскресенье ночью в 00 час и начинал новый отсчет 2. Пример счетчика во вложении 3. Размер счетчика ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Найти и устранить причину, не затрагивая функционал сайта. Сайт открывает через раз, иногда тормозит иногда открывается быстро. Для демонстрации снял видео, смотрите пример: [url=https://cloud.mail.ru/public/Hysh/S4mAZP8Pp]https://cloud.mail.ru/public/Hysh/S4mAZP8Pp[/url] Сайт сделан на Opencart. Сборка MaxyStore Version 1.5.4.1 Хостинг Евробайт. VDS/VPS Тариф: E-4096 4 CORE CPU 4 ГБ RAM 100 ГБ ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо создать модуль для Prestashop (1.6.1.18) с возможностью использования его в дальнейших версиях Prestashop. Модуль выгрузки товарных позиций, атрибутов товарных позиций, количества, наличия и закупочной цены со склада поставщика. Поставщик предоставил документацию по API (во ...Завершен6 лет назад
Требуется интегрировать API поставщика на сайт интернет магазина сделанного на WordPress Ссылка на API - api.quadro-stroy.com/index2.html Срок, цена?Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $10
Нужно исправить работу скрипта, который обрабатывает и сортирует массив с данными.Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
1.Парсить гугл таблицу на наличие новых лидов. 2.Переносить эти лиды в формате имя и номер телефона в айфрейм форму(поля - имя, номер телефона) 3.Будет несколько гугл доксов, но везде один формат. 4.Айфрейм форм тоже несколько, но они похожие. Примеры ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $20
Добрый день Сайт ventano.ru ТЗ прикрепил Постоплата рублямиЗавершен6 лет назад
нужно сделать платежную систему (интернет эквайринг) https://www.sdm.ru/ принцип действия - менеджер сайта, из админки делает счёт на произвольную сумму и отправляет ссылку на оплату клиенту. Также на сайте нужно разместить значки всех платежных систем, чтобы ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад