Переделать робота и парсер с php на node js

[table]Делали робота по осциляторам для торговли на bitfinex , на php. и парсер на питоне помоему

сейчас стоит задача (начать можно с любой)

1. переделать робота по осциляторам на node js , в дальнейшем будем его интегрировать в проект который на node

2. есть парсер данных изменения цены (на чем не знаю, работает только на локалке), надо из него сделать робота, такой же 1 в 1 как и по осциляторам, только чтоб брал данные условий из партера по таймфреймам.

сообщите вашу цену и сроки , дам источник и доступ. Важно проект делается на heroku[/table]