Переделать робота и парсер с php на node js

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки109 просмотров
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[table]Делали робота по осциляторам для торговли на bitfinex , на php. и парсер на питоне помоему

сейчас стоит задача (начать можно с любой) 

1. переделать робота по осциляторам на node js , в дальнейшем будем его интегрировать в проект который на node  

2. есть парсер данных изменения цены (на чем не знаю, работает только на локалке), надо из него сделать робота, такой же 1 в 1 как и по осциляторам, только чтоб брал данные условий из партера по таймфреймам.  

сообщите вашу цену и сроки , дам источник и доступ. Важно проект делается на heroku[/table]

PHP
6 лет назад
ArtemyGorbunov
Артемий 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 отзывов(-1)