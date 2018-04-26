Доработка сайта: biofoodlab.ru (Битрикс)

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка139 просмотров
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сайт на битриксе с набором подключенных сервисов расчета доставки: почта РФ, СДЭК, ЕМС. 

расчет по РФ работает. Нужно настроить международную доставку для ЕМС. Для Армении, Казахстана и Белоруссии только ЕМС и СДЭК.

6 лет назад
KoronaKG
Алина 
30 летКиргизия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
41 отзыв