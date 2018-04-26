Нужна продающая структура сайта и прототипы основных страниц

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки129 просмотров
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Наша компания занимается мебелью и интерьером (не магазин). Имеющаяся структура сайта не приносит нужного результата. Мы ищем человека, который продумает хорошую структуру сайта и расположение элементов на основных страницах. Для анализа есть метрика и конкуренты. Нужен человек который имеет большой опыт в этом. То есть продумать полностью всю логику, юзабилити и тд. 

Жду Ваших предложение. Все подробности предоставлю в личку.

6 лет назад
ravlexx
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад