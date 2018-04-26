Нужна продающая структура сайта и прототипы основных страниц

Наша компания занимается мебелью и интерьером (не магазин). Имеющаяся структура сайта не приносит нужного результата. Мы ищем человека, который продумает хорошую структуру сайта и расположение элементов на основных страницах. Для анализа есть метрика и конкуренты. Нужен человек который имеет большой опыт в этом. То есть продумать полностью всю логику, юзабилити и тд.

Жду Ваших предложение. Все подробности предоставлю в личку.