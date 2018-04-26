Доработка сайта: v-kovka.ru (Joomla)

1. На странице товара (всплывающее окно, пример- v-kovka.ru/catalog/kovany... ) сделать картинки вписанными в контейнер (сейчас они обрезаются под него)

2. На странице товара добавить несколько фотографий товара, превьюшки поместить под основной картинкой, 4 штуки в ряд.

3. В описании товара добавить возможность делать строчный перенос, менять размер шрифта и делать шрифт жирным.

4. Блок отзывы о кузнице поставить перед блоком наши работы

5. Создать блок- баннер со ссылкой на другой сайт( банер состоит из картинки со ссылкой, размер и положение обсудим)