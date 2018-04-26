Доработка сайта: v-kovka.ru (Joomla)

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка155 просмотров
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1. На странице товара (всплывающее окно, пример- v-kovka.ru/catalog/kovany... ) сделать картинки вписанными в контейнер (сейчас они обрезаются под него)  

2.  На странице товара добавить несколько фотографий товара, превьюшки поместить под основной картинкой, 4 штуки в ряд.  

3. В описании товара добавить возможность делать строчный перенос, менять размер шрифта и делать шрифт жирным.  

4. Блок отзывы о кузнице поставить перед блоком наши работы  

5. Создать блок- баннер со ссылкой на другой сайт( банер состоит из картинки со ссылкой, размер и положение обсудим) 

Joomla
6 лет назад
KoronaKG
Алина 
30 летКиргизия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
41 отзыв