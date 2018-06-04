Добавить цену в модуль доставки Opencart 1.5.5.1.2

Веб-программированиеЗавершен2 заявки164 просмотра
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Есть модуль доставки. В нем не прописана цена. Нужно в модуль добавить возможность указывать цену.

OpenCart
6 лет назад
magic25
Денис 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
loginov123
Максим 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$15
1 день
Отличная работа
Спасибо за проект, хороший отзыв и своевременную оплату