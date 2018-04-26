Поправить в сафари сдвиг меню

Сделать регистрацию на сайте через steam Сама регистрация в данный момент работает но без steam. Нужно сделать после регистрации подтверждения steam и подтверждения игры как на https://www.faceit.com/ (Обязательно посмотрите так как это очень важно, нам нужно сделать точно ...