Поправить в сафари сдвиг меню

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка139 просмотров
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Поменял контакты в шапке и сдвинулось меню именно в сафари. 

6 лет назад
taiwan11
Игорь 
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад