Перенести сайт на yii2

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Есть сайт каталог, нескоторыми своими фишками.
Написан на каком-то своем велосипеде.
Задача оставить весь front и переписать админку на yii2.
Backend не сложный, в отклике указывайте свой часовой рейт и примеры кода на yii(github или можно архивом).
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